22:54, 25 августа 2025Экономика

Известный музыкант назвал Москву пиратским городом

Музыкант Петр Налич заявил, что Москва — пиратский город
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певец и композитор Петр Налич заявил, что Москва — пиратский город. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста, российская столица своим стремительным темпом напоминает ему Лондон и Нью-Йорк. «Париж на меня произвел более размеренное впечатление — города, настроенного на одну волну. Москва в этом смысле более пиратский город, как уже мною названые Лондон и Нью-Йорк», — отметил Налич. Он уточнил, что в Москве нет конкретного сорта жителей, поскольку в город постоянно съезжаются миллионы людей. «Так что это такой замечательный муравейник, где много хорошего, как в любом другом», — добавил музыкант.

Налич рассказал, что ему радостно, что в столице занимаются благоустройством. «Людям должно быть интересно и комфортно жить в городе. На мой взгляд, должны продолжать увеличиваться пешеходные зоны и сокращаться — автомобильные», — считает певец. Он признался, что мечтает о восстановлении Сухаревой башни и бульваров в середине Садового кольца.

Ранее звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос сообщил, что Москва — один из его любимых городов.

