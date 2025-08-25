В Польше назвали последствия вето президента на закон о помощи украинцам

Гавковский: Польша не сможет платить за Starlink для Киева из-за вето Навроцкого

Польша не сможет платить за спутниковый интернет Starlink для Киева из-за вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи украинцам. Последствия этого решения назвал министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский на странице в соцсети X.

«Это конец Starlink, который Польша предоставляла воюющей Украине. Кроме того, прекращается хранение украинских правительственных данных в безопасном месте», — заявил он.

Он призвал нового польского президента прекратить «слепо нападать на правительство во имя политической борьбы».

Ранее Навроцкий наложил вето на закон о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и соцобеспечения для безработных беженцев с Украины. По его словам, за три с половиной года украинского конфликта «ситуация принципиально изменилась».