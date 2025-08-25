Польша отказалась от соцвыплат и бесплатного лечения для безработных украинцев

Президент Польши Кароль Кавроцкий наложил вето на закон о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и соцобеспецения для безработныж беженцев с Украины. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», — сказал он.

По его словам, за три с половиной года украинского конфликта «ситуация принципиально изменилась».