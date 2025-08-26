Афганистан предложил России оплатить добычу нефти в стране

Афганистан пригласил российские компании инвестировать в добычу нефти и газа

Министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри пригласил российские компании инвестировать в нефтегазовый сектор страны. В рамках выступления на Татарстанском нефтегазохимическом форуме он указал, что Кабул готов гарантировать безопасность, прозрачность и долгосрочные возможности для капитала, передает «Интерфакс».

По его словам, республика, богатая значительными запасами углеводородов, хотела бы использовать опыт Татарстана в области технологий для создания совместных проектов, от которых выиграют и их участники, и весь регион, поскольку Афганистан мог бы экспортировать продукты в соседние страны.

Бадри подчеркнул, что Кабул не стремится стать частью политических блоков, а хочет развивать региональные взаимосвязи через экономическое расширение взаимных интересов.

Последние четыре года Афганистан контролируется движением «Талибан». На момент его прихода к власти в России движение считалось террористической организацией, но в апреле 2025 года Верховный суд России исключил его из соответствующего списка по запросу Генпрокуратуры.

В мае страны на полях форума «Россия — Исламский мир. KazanForum» подписали соглашение о добыче и переработке нефти. С российской стороны участником договора выступила компания «Интеко Групп».