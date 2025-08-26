Из жизни
19:53, 26 августа 2025Из жизни

Геймер стал свидетелем расправы над партнершей по команде в прямом эфире

Британец услышал убийство финской геймерши в прямом эфире во время игры
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Британский геймер стал свидетелем расправы над своей партнершей по онлайн-игре, когда злоумышленник ворвался в ее дом в финском городе Пуумала. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина играл с 32-летней женщиной из Финляндии около десяти часов подряд, когда в прямом эфире услышал через микрофон звук бьющегося стекла и крики на финском языке. Немедленно отправив письмо в полицию, британец пытался установить связь с подругой по команде, но было уже поздно — преступник заколол ее ножом в гостиной.

Полиция обнаружила тело геймерши на следующий день. Подозреваемый в преступлении вскоре попал в больницу после попытки самосожжения в сарае возле города Юва. Спасти его не смогли. По данным следствия, перед нападением на женщину он проехал около 50 километров из Иматры без видимого мотива и выбрал ее дом только потому, что там горел свет. Дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Это первый в истории Финляндии случай, когда свидетель находился в другой стране в момент совершения подобного преступления.

Ранее сообщалось, что в США родители отбили шестилетнего сына у похитителя. Инцидент снял на видео случайный свидетель.

