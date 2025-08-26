Мать не вернувшегося с СВО россиянина решили выселить из квартиры

V1.ru: Мать не вернувшегося с СВО волгоградца выселяют из проданной им квартиры

Мать жителя Волгограда Семена Степанова, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО), решили выселить из проданной им квартиры. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По данным издания, россиянин за несколько месяцев до того, как подписал контракт с Минобороны, занял в долг 700 тысяч рублей, оформив сделку под залог жилого помещения сроком на один год.

Человек, у которого были взяты деньги, согласен отказаться от претензий на жилище при условии единовременной выплаты трех миллионов рублей при сумме займа всего 700 тысяч рублей. В первом суде пенсионерка уже проиграла.

Представители второй стороны конфликта уверяют, что военный задолжал большую сумму. Он якобы продал квартиру, чтобы рассчитаться по долгам.

Мать военного убеждена, что тот брал 700 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Почему мужчина не расплатился с долгами, получая выплаты за нахождение на фронте, неизвестно.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области мать пропавшего без вести участника спецоперации попалась на уловку знакомого.