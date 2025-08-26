Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 26 августа 2025Путешествия

Огромные крысы прибились к берегу популярного у богачей курорта Европы и попали на видео

The Sun: Крысы прибились к берегу Амальфи и попали на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Огромные бездыханные крысы прибились к берегу рядом с итальянским городом Амальфи, популярным у богачей курортом Европы, и попали на видео. Его публикует газета The Sun.

На кадрах можно заметить, как животных без признаков жизни выбрасывает волнами прямо на пляж Торрионе. Уточняется, что возмущенные увиденным отдыхающие покинули берег.

Член итальянского парламента Франческо Эмилио Боррелли поделился видео в социальных сетях и написал о том, что подобный случай произошел несколько дней назад на пляже Меркателло. Он призвал местное управление здравоохранения срочно расследовать вероятные причины инцидентов.

Ранее вылет самолета авиакомпании Air New Zealand задержали на три часа из-за крысы в грузовом отсеке. Сотрудник аэропорта заметил грызуна незадолго до взлета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

    Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

    «Газпром» установил исторический рекорд

    Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

    У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

    Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

    На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости