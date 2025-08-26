Огромные крысы прибились к берегу популярного у богачей курорта Европы и попали на видео

The Sun: Крысы прибились к берегу Амальфи и попали на видео

Огромные бездыханные крысы прибились к берегу рядом с итальянским городом Амальфи, популярным у богачей курортом Европы, и попали на видео. Его публикует газета The Sun.

На кадрах можно заметить, как животных без признаков жизни выбрасывает волнами прямо на пляж Торрионе. Уточняется, что возмущенные увиденным отдыхающие покинули берег.

Член итальянского парламента Франческо Эмилио Боррелли поделился видео в социальных сетях и написал о том, что подобный случай произошел несколько дней назад на пляже Меркателло. Он призвал местное управление здравоохранения срочно расследовать вероятные причины инцидентов.

