Путин выразил соболезнования родным режиссера Ускова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Валерия Ускова. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Путин назвал народного артиста РСФСР выдающимся режиссером и сценаристом, а его работы — символом народного характера.
Наибольшую известность Усков получил в творческом тандеме с троюродным братом Владимиром Краснопольским. Их авторству принадлежат картины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак», «Подари мне жизнь», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и другие знаковые проекты.
Ранее стало известно, что советского и российского кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова не стало в возрасте 92 лет.