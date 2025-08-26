Культура
19:48, 26 августа 2025

Путин выразил соболезнования родным режиссера Ускова

Президент РФ Путин назвал картины режиссера Ускова символом народного характера
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Валерия Ускова. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал народного артиста РСФСР выдающимся режиссером и сценаристом, а его работы — символом народного характера.

Наибольшую известность Усков получил в творческом тандеме с троюродным братом Владимиром Краснопольским. Их авторству принадлежат картины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак», «Подари мне жизнь», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и другие знаковые проекты.

Ранее стало известно, что советского и российского кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова не стало в возрасте 92 лет.

