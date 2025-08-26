Путин выразил соболезнования родным режиссера Ускова

Президент РФ Путин назвал картины режиссера Ускова символом народного характера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Валерия Ускова. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин назвал народного артиста РСФСР выдающимся режиссером и сценаристом, а его работы — символом народного характера.

Наибольшую известность Усков получил в творческом тандеме с троюродным братом Владимиром Краснопольским. Их авторству принадлежат картины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак», «Подари мне жизнь», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и другие знаковые проекты.

Ранее стало известно, что советского и российского кинорежиссера и сценариста Валерия Ускова не стало в возрасте 92 лет.