09:32, 26 августа 2025

Раскрыта стоимость свадьбы Муцениеце

Shot: Стоимость свадьбы Муцениеце и Дранги составила не менее 6 миллионов рублей
Стоимость свадьбы актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги составила не менее 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мероприятие прошло в Императорском яхт-клубе в центре Москвы. Отмечается, что молодожены арендовали все здание с прилегающей территорией, это обошлось им примерно в миллион рублей.

Еще около 3 миллионов рублей пара потратила на подготовку к свадьбе: ведущий, фотограф, видеограф, сборы невесты в Barvikha Hotel & Spа и фотосессия в отеле «Арарат Парк Хаятт». «Плюс декор банкетного зала — в районе полумиллиона и застолье — от 1,5 миллиона», — говорится в сообщении.

Муцениеце и Дранга пытались провести праздник тайно и просили гостей ничего не выкладывать в сеть, пишет канал.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце вышла замуж и сменила фамилию.

Агата Муцениеце и Петр Дранга раскрыли свои отношения в конце 2024 года, когда появились вместе на светском мероприятии. В мае этого года мужчина сделал предложение своей возлюбленной.

