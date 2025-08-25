Культура
Агата Муцениеце вышла замуж

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за своего возлюбленного Петра Дрангу. Эксклюзивные подробности закрытой церемонии бракосочетания приводит Telegram-канал Super.

По информации источника, торжество проходит сегодня, 25 августа, в одном из московских ресторанов. Трогательная церемония прошла в закрытом формате, приглашены были только самые близкие и родные пары. Сообщается, что к алтарю Муцениеце проводил отец ее супруга Юрий Петрович, а кольца молодым вынес сын актрисы Тимофей, рожденный в браке Агаты с Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце и Петр Дранга раскрыли свои отношения в конце 2024 года, когда появились вместе на светском мероприятии. В мае этого года мужчина сделал предложение своей возлюбленной.

Ранее стало известно, что в Головинском районном суде Москвы определили место жительства сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. 12-летний Тимофей будет проживать с матерью.

