15:13, 25 августа 2025

Муцениеце сменила фамилию и спровоцировала слухи о свадьбе

Актриса Муцениеце сменила фамилию и спровоцировала слухи о свадьбе с Дрангой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце сменила фамилию и спровоцировала слухи о свадьбе с аккордеонистом Петром Дрангой. На это обратило внимание издание The Voice.

36-летняя артистка отказалась от девичьей фамилии, теперь с соцсетях ее зовут Agata Dranga (Агата Дранга). Отмечается, что до этого она публиковала кадры с подготовкой к свадьбе — парикмахер уложил ей волосы, а мастер ногтевого сервиса сделал французский маникюр. «Мне кажется, что идеальнее свадебного маникюра не существует», — подписала она кадр.

Ранее Петр Дранга отказался комментировать сообщения о беременности Агаты Муцениеце.

