Забота о себе
02:00, 26 августа 2025Забота о себе

Снимающая порно семейная пара поделилась опытом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @andi.avalon

Когда 36-летняя американка Энди Авалон познакомилась со своим 38-летним мужем Джоуи более десяти лет назад, она работала официанткой в ​​баре, а он был постоянным покупателем, теперь же семейная пара снимает совместное порно. Их историю опубликовало издание Metro.

Джоуи первым предложил снимать фильмы для взрослых, однако Энди сперва нервничала из-за того, как это может повлиять на их троих детей. В конце концов она все-таки сдалась и решила, что объяснит им все «коротко, просто и открыто».

За три года с момента начала порнокарьеры супруги снялись в трех фильмах, а Энди получила порнопремию в номинации «Автор года в категории MILF».

При этом многие из друзей Джоуи, с которыми он дружил всю жизнь, отказалась от общения с ним, когда узнали о его способе заработка, а от Энди отрекся отец. «Удивительно видеть, кто встает на твою сторону, а кто отворачивается, когда ты наиболее уязвимая и легкая мишень. Эта индустрия не для слабонервных», — призналась женщина.

Чтобы справиться с возможной ревностью, супруги договорились держать друг друга в курсе планов и текущих сексуальных партнеров. Также у них есть правило «кнопки паузы», позволяющее вернуться к обсуждению возникших проблем через 24 часа после того, как утихнут первоначальные эмоции. «После съемок мы восстанавливаем физическое общение "на своих условиях" — даже если это просто сидение на диване с любимым сериалом и миской попкорна», — рассказала женщина.

Ранее мужчины, отказавшиеся от просмотра порно, объяснили свой выбор. Так, один пользователь признался, что после кончины жены ему больше не хочется сексуальных удовольствий.

