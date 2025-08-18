Забота о себе
07:06, 18 августа 2025Забота о себе

Отказавшиеся от просмотра порно мужчины объяснили свой выбор

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Мужчины, отказавшиеся от просмотра порно, объяснили свой выбор. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один пользователь признался, что после кончины жены ему больше не хочется сексуальных удовольствий.

Моя жена ушла и забрала с собой мое половое влечение. Прошло уже три года, а желания заниматься сексом все нет

Freud-Networkпользователь Reddit

Для других мужчин причиной отказа от порно стала усталость после работы.

Я слишком уставал после работы каждый вечер. Но насильно смотреть я не пытался, потому что порно как-то подавляет мой мозг и либидо, когда дело касается общения с реальными женщинами

lonely_lomiпользователь Reddit
Также многие комментаторы отметили, что отказ от мастурбации под порноролики улучшил интимную жизнь с партнершами.

Это помогает повысить влечение, получать больше удовольствия от секса, усиливает тягу к моей девушке, даже помогает не обращать внимание на других женщин, потому что все, на что я могу смотреть, — это тело моей девушки

Realistic_Pay_9238пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины обсудили на Reddit проявления любви в отношениях, превосходящие секс по степени интимности. Много лайков собрали комментарии, авторы которых указали на важность уверенности в спокойных реакциях партнера на уязвимость.

