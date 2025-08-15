Мужчины и женщины обсудили превосходящие секс проявления любви

Женщины и мужчины обсудили проявления любви в отношениях, превосходящие секс по степени интимности. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Много лайков собрали комментарии, авторы которых указали на важность уверенности в спокойных реакциях партнера на уязвимость.
Знать, что мне не нужно бояться его реакции, когда мне трудно или я в чем-то нуждаюсь
Позволять кому-то увидеть вас в момент наибольшей уязвимости, будь то плач, рассказ о самых глубоких страхах или полная честность о своих чувствах
Один мужчина рассказал, что таким уровнем интимности для него обладает чтение.
Я читаю книги женщине, в которую влюблен. Часто она кладет голову мне на грудь, и мы обнимаемся, пока я читаю. Однажды она попросила меня почитать ей, так все и началось. Мы смеялись и плакали вместе над книгами. Ни на что на свете не променял бы эти моменты
Также комментаторы согласились, что гигиенический уход за другим человеком тоже может быть интимнее секса.
Моя сестра сломала обе руки во время скоростного спуска на велосипеде, и ее новому парню пришлось все делать за нее. Она сказала, что ее попа никогда не была такой чистой. Теперь они женаты
