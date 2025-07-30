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05:08, 30 июля 2025Забота о себе

Мужчины рассказали о самых странных секс-правилах партнерш

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Мужчины назвали самые странные секс-правила, которые встречали у своих партнерш. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина вспомнил о странном поведении девушки во время орального секса.

Я встречался с девушкой, которая клала мне подушку на лицо перед минетом. Она не хотела, чтобы я смотрел на нее при оральном сексе. Она бы могла всосать в себя тягач, так что я не возражал против ее правил

EarlyCuylersCousinпользователь Reddit

Другой пользователь рассказал, как религиозные взгляды влияли на поведение его партнерши в постели.

Когда мы только начали встречаться, она разрешала мне вставлять в нее только головку и позволяла делать только пять фрикций. Полагаю, ей мешало чувство вины

finformпользователь Reddit
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Партнерша еще одного мужчины разозлилась, увидев его после секса отправляющимся в туалет в обнаженном виде.

Она сказала, что ни в коем случае нельзя раздеваться перед женщиной, потому что ни одна женщина не любит видеть перед собой член, это якобы неуважительно. Она заявила, что я должен был полностью одеться сразу после секса

Sobeksdreamпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины назвали самые распространенные и при этом неочевидные ошибки в отношениях. Многие пользователи согласились, что одна из главных ошибок заключается в том, что один из партнеров перестает стараться ради другого.

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