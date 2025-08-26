Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:47, 26 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о встречных боях в Сумской области

«Иди и смотри»: ВС России наступают в Юнаковке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) ведут тяжелые бои в Юнаковке Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска ведут тяжелые бои в Юнаковке», — заявил источник. По его словам, говорить о полном взятии населенного пункта под контроль преждевременно.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят контратаки из района Андреевки, которые пока безуспешны.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно снял еще несколько батальонов ВСУ с сумского направления. Только за 22 августа в направлении убрали 3-й батальон 156-й механизированной бригады, 1-й и 3-й батальоны 33-й отдельной механизированной бригады, а также 2-й батальон 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вместе с подразделениями обеспечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

    Названа цена самого дорогого дома в Сочи

    Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

    Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

    Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

    В России подешевела красная икра

    Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

    В России потребовали передать в госсобственность активы владеющих «Кириешками» и «Яшкино»

    Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости