Стало известно о встречных боях в Сумской области

«Иди и смотри»: ВС России наступают в Юнаковке

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) ведут тяжелые бои в Юнаковке Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска ведут тяжелые бои в Юнаковке», — заявил источник. По его словам, говорить о полном взятии населенного пункта под контроль преждевременно.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят контратаки из района Андреевки, которые пока безуспешны.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно снял еще несколько батальонов ВСУ с сумского направления. Только за 22 августа в направлении убрали 3-й батальон 156-й механизированной бригады, 1-й и 3-й батальоны 33-й отдельной механизированной бригады, а также 2-й батальон 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вместе с подразделениями обеспечения.