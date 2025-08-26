Россия
В Петербурге начали работать распознающие национальность видеокамеры

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге начали работать видеокамеры, способные определять национальность. Об этом сообщает «Регнум» в Telegram.

По словам первого замглавы комитета по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга Игоря Никонова, система позволяет выявить «концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу». На основании этого сотрудники правоохранительных органов смогут принимать соответствующие решения, отметил он.

Конкретных сценариев, при которых может проявить эффективность новая система, чиновник не привел.

26 августа о новых мерах контроля, вступающих в силу в Москве 1 сентября, напомнил мэр столицы Сергей Собянин. Речь идет о системе контроля за мигрантами, которых обяжут подтверждать свое местоположение. Аналогичные меры применялись во время пандемии COVID-19.

