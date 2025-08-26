Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 26 августа 2025Россия

Собянин напомнил о новых мерах по контролю за мигрантами в Москве

Собянин: С 1 сентября в Москве мигрантов обяжут подтверждать свое местоположение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о новых мерах по контролю за мигрантами, которые вступают в силу в столице осенью. Об этом глава города рассказал в интервью «Комсомольской правде».

С 1 сентября в Москве иностранных работников обяжут подтверждать свое местоположение. Технически это будет обеспечиваться специальным приложением. Кроме того, на каждого мигранта будет заведена карта с QR-кодом, по которой правоохранители смогут проверять данные о нем.

«Речь идет о миллионах мигрантов, которые находятся в Московском регионе, и для контроля требуются серьезные технологичные решения», — отметил Собянин. Он выразил уверенность, что новые меры укрепят порядок в миграционной сфере.

Ранее в Москве решили провести эксперимент, внедрив для мигрантов электронный паспорт иностранца. В цифровое удостоверение личности подлежат внесению в том числе и биометрические данные.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать крупные контракты с Россией

    Мигрант решил похитить сделавшего замечание его детям российского подростка

    На Западе заявили о завершении «проекта Украина»

    Предсказано разрушение мира немецких пивоварен

    В России ужесточат правила оформления охотничьего билета

    20-метровая яхта за 80 миллионов рублей попала в ДТП на трассе в Подмосковье

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Суд отказался брать под стражу россиянина за сожжение мужчины в печи

    Бастрыкин поручил спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости