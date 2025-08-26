Собянин напомнил о новых мерах по контролю за мигрантами в Москве

Собянин: С 1 сентября в Москве мигрантов обяжут подтверждать свое местоположение

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о новых мерах по контролю за мигрантами, которые вступают в силу в столице осенью. Об этом глава города рассказал в интервью «Комсомольской правде».

С 1 сентября в Москве иностранных работников обяжут подтверждать свое местоположение. Технически это будет обеспечиваться специальным приложением. Кроме того, на каждого мигранта будет заведена карта с QR-кодом, по которой правоохранители смогут проверять данные о нем.

«Речь идет о миллионах мигрантов, которые находятся в Московском регионе, и для контроля требуются серьезные технологичные решения», — отметил Собянин. Он выразил уверенность, что новые меры укрепят порядок в миграционной сфере.

Ранее в Москве решили провести эксперимент, внедрив для мигрантов электронный паспорт иностранца. В цифровое удостоверение личности подлежат внесению в том числе и биометрические данные.