Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 26 августа 2025Экономика

В Петербурге за 10 лет построят 16 новых станций метро

Администрация Петербурга: К 2035 году в городе построят 16 новых станций метро
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге за ближайшие 10 лет планируют построить 16 новых станций метрополитена. Об этом заявил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам представителя администрации Петербурга, транспортная система города должна соответствовать уровню ведущих мировых мегаполисов. «Для этого планируем к 2035 году построить 16 новых станций метрополитена, поддерживать в нормативном состоянии не менее 71 процента автомобильных дорог агломерации и автомобильных региональных дорог, а также 85 процентов парка общественного транспорта», — поделился информацией чиновник.

Материалы по теме:
В Москве начали строить новую станцию метро
В Москве начали строить новую станцию метро
19 августа 2025
В Дептрансе Москвы рассказали о темпах обновления вагонов метрополитена
В Дептрансе Москвы рассказали о темпах обновления вагонов метрополитена
Сегодня

В соответствии со стратегией социально-экономического развития до 2035-го, основные усилия в этой сфере будут направлены на внедрение единого регионального стандарта транспортного обслуживания, развитие скоростного рельсового транспорта и интеграцию железнодорожного транспорта в систему внутригородских пассажирских перевозок, приоритетное использование электротранспорта и транспортных средств на альтернативных видах топлива и беспилотного транспорта. Помимо этого, продолжил Зырянов, власти Петербурга занимаются новыми вопросами, включая повышение экологичности и энергоэффективности транспортной системы города. Повысить эффективность транспортной системы власти намерены путем «реализации мегапроектов XXI века» и развития метро. Другая их цель — удобный общественный транспорт.

Ранее в этот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что первый беспилотный поезд в метро появится в Москве в следующем году. Градоначальник также пообещал, что уже в сентябре 2025 года в городе полноценно запустят первый беспилотный травмай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Осужденный экс-генерал Попов выдвинул условие для своего участия в СВО. Какое?

    Врач развеял главные мифы о варикозе

    В Литве начались массовые протесты против новой правящей коалиции

    Избивавшая детей на камеру банда подростков избежала наказания в российском регионе

    В Бельгии оценили последствия конфискации российских активов

    Пугачевой предрекли финансовые проблемы из-за потери товарного знака

    Россиянке с 10 детьми из кавказского региона дважды отказали в звании «Мать-героиня»

    Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в европейских турнирах

    Студентка попала в больницу после укуса скорпиона в примерочной Zara

    Оценена переплата россиян по ипотеке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости