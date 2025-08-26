В Петербурге за 10 лет построят 16 новых станций метро

Администрация Петербурга: К 2035 году в городе построят 16 новых станций метро

В Санкт-Петербурге за ближайшие 10 лет планируют построить 16 новых станций метрополитена. Об этом заявил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам представителя администрации Петербурга, транспортная система города должна соответствовать уровню ведущих мировых мегаполисов. «Для этого планируем к 2035 году построить 16 новых станций метрополитена, поддерживать в нормативном состоянии не менее 71 процента автомобильных дорог агломерации и автомобильных региональных дорог, а также 85 процентов парка общественного транспорта», — поделился информацией чиновник.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития до 2035-го, основные усилия в этой сфере будут направлены на внедрение единого регионального стандарта транспортного обслуживания, развитие скоростного рельсового транспорта и интеграцию железнодорожного транспорта в систему внутригородских пассажирских перевозок, приоритетное использование электротранспорта и транспортных средств на альтернативных видах топлива и беспилотного транспорта. Помимо этого, продолжил Зырянов, власти Петербурга занимаются новыми вопросами, включая повышение экологичности и энергоэффективности транспортной системы города. Повысить эффективность транспортной системы власти намерены путем «реализации мегапроектов XXI века» и развития метро. Другая их цель — удобный общественный транспорт.

Ранее в этот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что первый беспилотный поезд в метро появится в Москве в следующем году. Градоначальник также пообещал, что уже в сентябре 2025 года в городе полноценно запустят первый беспилотный травмай.