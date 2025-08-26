В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

В сети появились кадры с похорон ирландского цыгана Томпсона с золотым гробом

В сети появились кадры с роскошных похорон бизнесмена Фрэнка Томпсона, которого близкие прозвали «королем цыган». Снимки публикует Daily Mail.

Известно, что 69-летний предприниматель принадлежал к сообществу ирландских цыган, которых также называют ирландскими путешественниками или пэйви. Сын мужчины заказал ему золотой гроб, доставка которого заняла несколько недель. Точная стоимость гроба не раскрывается, однако в материале указано, что она составляет шестизначную сумму.

В связи с тем что гроб изготавливался за рубежом, похороны состоялись только через месяц после кончины Томпсона. Сначала прошла траурная процессия на автомобиле Rolls Royce по памятным для Томпсона местам, затем его похоронили на кладбище в Лондоне.

По словам родственников, пышные похороны были задуманы с целью показать миру, что есть действительно хорошие пэйви. На размещенных с похорон снимках видно, что у гроба бизнесмена также разместили цветочные композиции.

В июне комод с дверьми от «копейки» за 250 тысяч рублей вызвал ажиотаж в сети. Московский бренд Industriart представил изделие с необычным дизайном.