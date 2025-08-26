Задержание с кувалдами дроповодов из российского города попало на видео

МВД показала кадры задержания с кувалдами двух дроповодов из Уфы

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали дроповодов — людей, которые используют банковские карты и счета других людей в криминальных целях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики при помощи кувалды вскрывают дверь и задерживают злоумышленников. Внутри помещения находят деньги, телефоны, электронные таблицы с отчетностью, счетчик купюр и картину персонажа «Утиных историй» Скруджа Макдака.

Как уточняет Волк, двое задержанных арендовали офисные помещения и приняли на работу несколько человек. Все они круглосуточно принимали переводы на банковские карты дропперов и переводили их через криптообменники на счета заказчиков криминальных услуг. На этом они зарабатывали до 4,5 процента от суммы перевода.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Фигуранты отправлены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что задержанная группировка занималась незаконным обналичиванием денег для нелегальных онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров.