Женщину оштрафовали на десять тысяч рублей за мяуканье кота в поезде

Во Франции пассажирка поезда получила штраф за то, что ее кот громко мяукал

Во Франции женщина получила штраф в 110 евро (около 10 тысяч рублей) во время поездки на поезде Париж-Ванн из-за того, что ее кот слишком громко мяукал. Об этом сообщает Daily BFMTV.

Камилла и ее спутник Пьер путешествовали с котом по кличке Моне. Животное сидело в специальной переноске, на него также покупали отдельный билет за семь евро (700 рублей). Несколько пассажиров пожаловались на громкое мяуканье кота, и контроллер компании-перевозчика SNCF выписал Камилле штраф с формулировкой «нарушение общественного порядка». Хозяйка кота отказалась пересаживаться на другое место, считая требования необоснованными.

«Это несправедливо — штрафовать людей, которые путешествуют с животными по всем правилам», — заявила Камилла, оспорившая штраф в железнодорожной компании. Это уже третий подобный инцидент во Франции за 2025 год — в январе пассажира оштрафовали за то, что он поменялся местами с другим пассажиром, а в марте больную раком женщину наказали за покупку билета после отправления поезда.

SNCF подтверждает, что правила разрешают перевозку животных в переносках, но оставляют за контроллерами право принимать меры при «нарушении комфорта пассажиров». Юристы отмечают, что подобные штрафы редко удается оспорить — в 2024 году только 15 процентов жалоб были удовлетворены. Пострадавшая заявила, что не будет пользоваться поездами SNCF до получения объяснений от компании.

Ранее сообщалось, что в США женщина спасла любимую собаку из-под колес поезда ценой своей жизни. Она бросилась на пути вслед за собакой и не успела вернуться на платформу.