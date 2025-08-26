Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:32, 26 августа 2025Из жизни

Женщину оштрафовали на десять тысяч рублей за мяуканье кота в поезде

Во Франции пассажирка поезда получила штраф за то, что ее кот громко мяукал
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: BFMTV

Во Франции женщина получила штраф в 110 евро (около 10 тысяч рублей) во время поездки на поезде Париж-Ванн из-за того, что ее кот слишком громко мяукал. Об этом сообщает Daily BFMTV.

Камилла и ее спутник Пьер путешествовали с котом по кличке Моне. Животное сидело в специальной переноске, на него также покупали отдельный билет за семь евро (700 рублей). Несколько пассажиров пожаловались на громкое мяуканье кота, и контроллер компании-перевозчика SNCF выписал Камилле штраф с формулировкой «нарушение общественного порядка». Хозяйка кота отказалась пересаживаться на другое место, считая требования необоснованными.

«Это несправедливо — штрафовать людей, которые путешествуют с животными по всем правилам», — заявила Камилла, оспорившая штраф в железнодорожной компании. Это уже третий подобный инцидент во Франции за 2025 год — в январе пассажира оштрафовали за то, что он поменялся местами с другим пассажиром, а в марте больную раком женщину наказали за покупку билета после отправления поезда.

SNCF подтверждает, что правила разрешают перевозку животных в переносках, но оставляют за контроллерами право принимать меры при «нарушении комфорта пассажиров». Юристы отмечают, что подобные штрафы редко удается оспорить — в 2024 году только 15 процентов жалоб были удовлетворены. Пострадавшая заявила, что не будет пользоваться поездами SNCF до получения объяснений от компании.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ранее сообщалось, что в США женщина спасла любимую собаку из-под колес поезда ценой своей жизни. Она бросилась на пути вслед за собакой и не успела вернуться на платформу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

    Раскрыта потраченная Леонтьевым сумма на проживание в Казани

    Пожилым подсказали способы сохранить хорошую память и острый ум

    Женщина купила в ресторане ролл с человеческим мясом

    В МИД рассказали о попытках сорвать договоренности России и США

    Дзюба назвал способного привести «Спартак» к чемпионству тренера

    Страна ЕАЭС объявила о стремлении повышения уровня отношений с Великобританией

    Американцы высказались об инициативе Трампа по Украине

    Посольство России в Киргизии рассказало о контактах с сыном альпинистки Наговициной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости