Информацию об участниках СВО оценили в 12 лет колонии

Суд ЛНР дал 12 лет и 2 месяца Зайцевой, передавшей Киеву данные о ВС РФ на СВО

Верховный Суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы 42-летнюю Ирину Зайцеву, признав ее виновной в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в августе 2023 года женщина вызвалась собирать информацию о дислокации подразделений Вооруженных Сил России, участвующих в специальной военной операции (СВО). Эти данные она отправила украинской спецслужбе через мессенджера.

Зайцеву задержали сотрудники ФСБ. В ведомстве предоставили оперативное видео с ней.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчину приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Он фотографировал места базирования и перемещения кораблей Черноморского флота.