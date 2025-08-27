Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 27 августа 2025Силовые структуры

Информацию об участниках СВО оценили в 12 лет колонии

Суд ЛНР дал 12 лет и 2 месяца Зайцевой, передавшей Киеву данные о ВС РФ на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Верховный Суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы 42-летнюю Ирину Зайцеву, признав ее виновной в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в августе 2023 года женщина вызвалась собирать информацию о дислокации подразделений Вооруженных Сил России, участвующих в специальной военной операции (СВО). Эти данные она отправила украинской спецслужбе через мессенджера.

Зайцеву задержали сотрудники ФСБ. В ведомстве предоставили оперативное видео с ней.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчину приговорили к 14 годам колонии за госизмену. Он фотографировал места базирования и перемещения кораблей Черноморского флота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Опровергнуты связанные с курением мифы о раке легких

    В российском городе батут с детьми перевернулся из-за урагана

    В Петербурге открыли главный проспект

    Туристы стали больше путешествовать по России

    Появились кадры уничтожения стрелявшего по домам в Красноармейске танка Leopard ВСУ

    В Lego назвали первое полугодие лучшим в истории

    Выявлено эффективное средство сжигания жира

    Информацию об участниках СВО оценили в 12 лет колонии

    Зумеры назвали любимые российские и советские фильмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости