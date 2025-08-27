Спорт
00:28, 27 августа 2025Спорт

Казахстанский «Кайрат» впервые сыграет в основной стадии Лиги чемпионов

«Кайрат» победил «Селтик» и впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Казахстанский «Кайрат» победил шотландский «Селтик» и впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответная встреча плей-офф прошла в Алма-Ате, основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. Первый матч серии также закончился безголевой ничьей. В серии пенальти голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков отразил три удара и помог команде победить — 3:2.

Клуб из Казахстана впервые в своей истории пробился в общий раунд Лиги чемпионов. «Селтик» выступит в Лиге Европы.

Соперники «Кайрата» определятся в ходе жеребьевки, которая пройдет 28 августа. Общий этап Лиги чемпионов начнется 16 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
