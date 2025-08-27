Бывший СССР
На Западе анонсировали новые переговоры Украины и США

Bloomberg: В США пройдут переговоры Ермака и Умерова с Уиткоффом
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США пройдут новые переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Уточняется, что со стороны Соединенных Штатов во встрече примет участие спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«По словам собеседника издания, повестка дня во время визита украинской делегации, возможно, будет сосредоточена на гарантиях безопасности и будущей двусторонней встрече между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Ранее Трампа обвинили в поспешных инициативах по Украине. Турецкий политический аналитик Фатих Йончалык заявил, что конфликт пока далек от разрешения из-за нежелания Киева и Запада стремиться к миру.

