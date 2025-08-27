Парень испортил отношения с девушкой из-за тайной помощи своим родителям

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA2947491 рассказала о странном поступке своего бойфренда, из-за которого она теперь сильно переживает. По ее словам, молодой человек в тайне от нее пригласил своих родителей жить в общий дом пары, который влюбленные недавно купили.

«Мы живем вместе почти два года, встречаемся — четыре. В прошлом году мы вместе купили дом. Мы много говорили о границах, финансовом планировании и о том, как важно для нас обоих чувствовать, что это наше пространство. Однако на прошлой неделе он мимоходом упомянул, что его родители "поживут у нас какое-то время"», — написала автор.

Девушка предположила, что речь идет о неделе или двух, однако позднее ее избранник сказал, что речь идет о переселении на неопределенный срок. Более того, его родители, испытывавшие в последнее время финансовые затруднения, продали свою квартиру в другом штате и заказали грузовик для перевозки своих вещей в дом автора.

«Я не ненавижу его родителей. Его мать и отчим — неплохие люди, но в небольших количествах. Они крайне консервативны и открыто критикуют меня за то, что я не подхожу их сыну, поскольку думаю о карьере и не спешу оформлять наши отношения. А отчим и вовсе считает, что место женщины — на кухне», — пожаловалась автор.

Она добавила, что ситуация стала поводом для скандала, однако переубедить бойфренда ей не удалось. Теперь она чувствует себя преданной и не понимает, что ей делать дальше.

