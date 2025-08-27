Силовые структуры
Россиянин выслушал приговор за фотографии машин с Z

Во Владимирской области суд приговорил жителя Мурома за съемку машин с Z
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во Владимирской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 43-летнего жителя Мурома, который фотографировал машины с символом Z, который свидетельствует о поддержке ее владельцем спецоперации (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

Срок назначен с учетом предыдущего наказания. Сейчас мужчину признали виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Ранее он был признан виновным по статьям 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 228 УК РФ («Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства») и приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

По версии следствия, полученные снимки мужчина отправлял в украинские чаты. В суде решили, что он сотрудничал с представителем иностранного государства для оказания ему содействия в антироссийской деятельности, но признаков госизмены в действиях осужденного не обнаружили.

Ранее Севастополе мужчину приговорили к 14 годам колонии за съемку мест базирования и перемещения кораблей Черноморского флота.

