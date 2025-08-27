Экономика
08:19, 27 августа 2025Экономика

В российском регионе из-за подтоплений опрокинулся автобус с пассажирами

Виктория Клабукова

Фото: Pixabay

На Сахалине из-за паводков опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Авария произошла в Невельском районе области, где из-за ливней и нагонных волн из берегов вышла река Казачка. Местные автодороги оказались затоплены. По ходу движения водитель автосредства случайно съехал в кювет, из-за чего автобус перевернулся на бок. О пострадавших не сообщается. Пассажирам пришлось добираться до берега по колено в воде.

Паводковыми водами на острове затопило село Колхозное. Отрезаны от мира оказалось больше 20 частных домов, также потоками воды был снесен автомобильный мост. Вдобавок сельчане остались без электричества. Местных жителей вывозят в пункт временного размещения в Невельске. Пострадавших и жертв нет.

В июле паводки ударили по Чите. За три дня вода в одноименной реке поднялась почти на три метра. В результате половодья и промыва насыпи в зоне подтопления оказалось несколько садовых товариществ. В некоторых районах краевой столицы была объявлена эвакуация.

