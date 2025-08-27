В российском регионе начали эвакуацию жителей затопленного села

В селе Колхозное на Сахалине началась эвакуация жителей из-за подтопления

На Сахалине в селе Колхозное началась эвакуация жителей из-за подтопления, об этом сообщает ГУ МЧС по российскому региону.

«В связи с затором на устье реки Казачка, нагонной волной и обильным выпадением осадков в виде дождя затруднен выход воды в открытое море, в связи с чем произошел выход реки на пойму, наблюдается подтопление домов в селе Колхозное Невельского района», — пояснили в ведомстве.

Более 20 частных домов, в которых проживают 34 человека, оказались отрезаны паводком, поврежден автомобильный мост. В селе также отключено электричество, людей вывозят в пункт временного размещения в Невельске. Пострадавших и жертв нет.

Ранее в Приморском крае из-за паводков обвалился мост. Обрушение произошло в селе Владимиро-Александровское в Партизанском районе края. Конструкция не выдержала проливных дождей, продолжавшихся в регионе несколько дней.