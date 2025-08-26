В российском регионе из-за паводков рухнул мост

В Приморье из-за паводков обрушился мост

В Приморском крае из-за паводков обвалился мост. Об этом сообщает местное агентство Primpress.

Обрушение произошло в селе Владимиро-Александровское в Партизанском районе края. Конструкция не выдержала проливных дождей, продолжавшихся в регионе несколько дней: на фоне обильных осадков уровень воды в реке значительно поднялся. В итоге мост, служивший переправой для сельских жителей, снесло потоками воды.

Ранее в августе деревянный автомобильный мост частично обрушился на Алтае неподалеку от села Беляши. В июле аналогичное происшествие случилось в Хабаровском крае. Упал объездной мост через реку Аксян. Причина обрушения не называлась.

В том же месяце во время крестного хода под весом паломников рухнул подвесной мост в Вологодской области. В результате 12 человек получили травмы. Двоим из них пришлось проходить восстановление в стационаре.