Экономика
18:24, 25 августа 2025Экономика

Автомобильный мост рухнул в российском регионе

На Алтае рухнул автомобильный мост
Александра Качан (Редактор)

Фото: страница «Администрация МО «Кош-Агачский район» во Вконтакте

В Республике Алтай частично обрушился один из автомобильных мостов. Об инциденте сообщили в администрации Кош-Агачского района на странице во «ВКонтакте».

Переправа, о которой идет речь, находится в 40 километрах от села Беляши на реке Шипты-Кол. На кадрах, попавших в сеть, можно увидеть большую дыру почти посередине деревянного моста. Сотрудники дорожной компании компании «ДЭП-221» уже приступили к ремонту.

«Работники дорожной службы просят воздержаться от поездок в направлении от и до села Беляши», — говорится в публикации. Срок окончания работ не уточняется.

Ранее в августе в Москве на МКАД колеса грузового автомобиля разлетелись по проезжей части и повредили ехавшую по дороге легковую машину.

