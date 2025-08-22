Экономика
14:55, 22 августа 2025

В Москве колеса грузовика разлетелись по МКАД и повредили автомобили

На 81 километре МКАД колеса грузовика разлетелись по дороге и разбили капот авто
Полина Кислицына (Редактор)

В Москве на МКАД колеса грузовика разлетелись по проезжей части и повредили ехавший по дороге легковой автомобиль. Внимание на случившееся обратили в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

По информации источника, инцидент произошел в середине июля на 81 километре МКАД. На записи, сделанной уличной камерой видеонаблюдения, можно наблюдать, как от грузовика отвалились три колеса, которые затем покатились на проезжей части и стали врезаться в ехавшие по дороге машины. От удара у одной из них разбился капот. После повреждения авто колесо упало с дороги, раскачав опору электрического столба и задев провода.

Накануне стало известно, что в Магаданской области автомобильный мост с грузовиком снесло потоком воды.

