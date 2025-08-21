Экономика
18:59, 21 августа 2025Экономика

Автомобильный мост с грузовиком снесло потоком воды в российском регионе

В Магаданской области автомобильный мост с грузовиком снесло потоком воды
Александра Качан (Редактор)

В Магаданской области мощный поток воды снес автомобильный мост из-за наводнения. В сеть попало видео с места событий, его опубликовал Telegram-канал SHOT.

В момент происшествия по мосту ехал грузовик с цистерной. На кадрах видно, что часть транспортного средства упала с поломанной переправы. По данным канала, заправщик оказался в воде и застрял.

В Магаданской области и в соседней Якутии за несколько дней выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за наводнения Оймяконский район Якутии остается отрезанным. До ряда населенных пунктов можно добраться только на лодке. Несколько жилых домов были затоплены, собственникам пришлось эвакуироваться. В Магаданской области затопило поселки Омсукчан и Сеймчан. В некоторых населенных пунктах в обоих регионах нет связи и электричества

Ранее города Дагестана затопило после мощного ливня. За несколько часов в регионе выпало свыше половины нормы месячных осадков.

