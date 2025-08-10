Российские города затопило после мощного ливня

Махачкалу и другие города Дагестана затопило после мощного ливня

Города Дагестана затопило после мощного ливня — за несколько часов в российском регионе выпало больше половины нормы месячных осадков. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Отмечается, что вода заполонила улицы Махачкалы, Каспийска и других населенных пунктов. В столице республики асфальт и грунт оказались размыты, а некоторые транспортные средства ушли под воду.

В Гунибском районе очевидцы сообщили о граде, который повредил крыши домов и линии электропередач.

Ранее на улицах Сочи образовались грязевые водопады — они появились из-за сильных ливней, которые обрушились на город. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть грязевые водопады высотой более метра на одной из улиц.