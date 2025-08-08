На улицах российского города образовались грязевые водопады

На улицах Сочи из-за сильных ливней образовались грязевые водопады

На улицах Сочи образовались грязевые водопады — они появились из-за сильных ливней, которые обрушились на город. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Shot.

На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть грязевые водопады высотой более метра на одной из улиц, затопленные машины, наполовину находящиеся под водой, а также реку Хосту, вышедшую из берегов после обильных осадков. В данный момент городские службы ликвидируют последствия удара стихии.

Экстренные службы сообщили местным жителям и отдыхающим о штормовом предупреждении, а также смерчах над морем в ближайшие два дня на участке Магри — Веселое. Помимо этого, возможен сход селей с гор.

В Абхазии в пятницу, 8 августа, после проливных дождей в Бзыбском ущелье обрушился мощный горный поток. Сель снес автомобиль, вышку и разрушил аттракцион «Тарзанка».