Мощный горный поток обрушился на популярный курорт

В Абхазии мощный сель после долгих проливных дождей сошел в районе озера Рица

В Абхазии после проливных дождей обрушился мощный горный поток. Сель повредил популярное туристическое место, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Бзыбском ущелье на территории Рицинского заповедника. Селевой поток снес машину, вышку и разрушил аттракцион «Тарзанка». Информация о пострадавших пока не поступала — связь в этом районе не работает.

Дорога в направлении парка перекрыта, а людей готовят к эвакуации из-за риска повторных обвалов в районе озера Рица. Туристов призвали уточнять обстановку перед поездкой в этом направлении.

Сочи тоже пострадал из-за проливных дождей: на город обрушились грязевые водопады, а дороги перекрыло упавшими деревьями. Река Хоста вышла из берегов, и движение между Дагомысом и Лазаревским оказалось парализовано.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что южные регионы европейской части России рискуют столкнуться с сильными дождями.