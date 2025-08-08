Мощный горный поток обрушился на популярный курорт

В Абхазии после проливных дождей обрушился мощный горный поток. Сель повредил популярное туристическое место, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в Бзыбском ущелье на территории Рицинского заповедника. Селевой поток снес машину, вышку и разрушил аттракцион «Тарзанка». Информация о пострадавших пока не поступала — связь в этом районе не работает.
Дорога в направлении парка перекрыта, а людей готовят к эвакуации из-за риска повторных обвалов в районе озера Рица. Туристов призвали уточнять обстановку перед поездкой в этом направлении.
Сочи тоже пострадал из-за проливных дождей: на город обрушились грязевые водопады, а дороги перекрыло упавшими деревьями. Река Хоста вышла из берегов, и движение между Дагомысом и Лазаревским оказалось парализовано.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что южные регионы европейской части России рискуют столкнуться с сильными дождями.