Экономика
12:48, 7 августа 2025Экономика

Части россиян пообещали жару и дожди

Синоптик Вильфанд: На юге европейской России ожидаются жаркие и дождливые дни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На юге европейской части России ближайшие дни будут жаркими и дождливыми. Такую погоду пообещал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В республиках Северного Кавказа и на Ставрополье температура может достигать 40 градусов, а в некоторых местах, таких как Дагестан, даже 45. Такие температуры крайне редко встречаются в горных республиках», — рассказал синоптик.

Вильфанд добавил, что в Краснодарском крае в ближайшие два дня пройдут сильные дожди с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Из-за мощных осадков рискует подняться уровень воды — в некоторых местах он будет достигать опасных отметок. Сильные дожди также пройдут в Иркутской области, Забайкалье и на Камчатке, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы о похолодании — ночью температура воздуха в столичном регионе может достигать плюс 10 градусов. Дневные значения при этом будут достигать плюс 18-22 градусов.

