09:16, 7 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о похолодании до 10 градусов

Синоптик Вильфанд: Ночные температуры в Москве могут опускаться до 10 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ночью температура воздуха в Москве может опускаться до 10 градусов. О таком похолодании предупредил жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Дневные значения при этом будут достигать плюс 18-22 градусов. По словам синоптика, с четверга, 7 августа, погода в Москве вернется к климатической норме. Затем в целом по Московскому региону установится температура плюс 20-24 градуса днем и 10-14 градусов ночью.

«Казалось бы, заметное понижение температуры, но это не похолодание, потому что температура будет около или на один градус ниже нормы», — подчеркнул Вильфанд. Метеоролог добавил, что в четверг возможен кратковременный дождь и местами ливень. В остальные дни будет преобладать облачная с прояснениями погода.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что бархатный сезон в Москве начнется в ближайшие выходные, 9 и 10 августа. По словам синоптика, температура воды для купания в субботу и воскресенье в городе будет вполне комфортной, поскольку она будет соответствовать температуре воздуха.

