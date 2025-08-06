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18:31, 6 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали бархатный сезон

Синоптик Вильфанд: В выходные в Москве начнется бархатный сезон
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В ближайшие выходные, 9 и 10 августа, в Москве начнется бархатный сезон. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

По словам синоптика, температура воды для купания в субботу и воскресенье в городе будет вполне комфортной, поскольку она будет соответствовать температуре воздуха. «Можно сказать, что наступает бархатный сезон. Температура воды на водных объектах — от плюс 18 до плюс 24 градусов, это означает что купальный сезон продолжается. Бархатный сезон — это когда не жарко, температура воды и воздуха не очень отличается друг от друга и составляюет плюс 24-25 градусов. Обычно в сентябре так бывает на морском побережье, а сейчас такой сезон в Москве», — поделился информацией специалист. Он отметил, что на выходные в столице также вероятны кратковременные дожди.

Ранее в этот же день Вильфанд предупредил, что на четверг, 7 августа, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

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