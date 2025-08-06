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13:34, 6 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности
Полина Луханина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В столице и Подмосковье на четверг, 7 августа, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

С 9:00 до 18:00 7 августа в Москве и Подмосковье ожидается кратковременный дождь, местами ливень и гроза. «Желтый» уровень опасности говорит о потенциально опасной погоде. Днем в четверг в столице ожидается плюс 18-20 градусов, ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среду, 6 августа, погода в Москве и Петербурге резко изменится в лучшую сторону. Ожидается солнечная погода с температурой 25-27 градусов, что близко к климатической норме для этого времени года. Ранее пришедшие в столицу тропические ливни синоптик нетипичными для Москвы и свидетельствующими о климатических изменениях.

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