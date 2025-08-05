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21:03, 5 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Синоптик Вильфанд: Погода в Москве улучшится 6 августа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В среду, 6 августа, погода в Москве и Петербурге резко изменится в лучшую сторону. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Ura.ru.

«Замечательная погода без осадков, солнечно, небольшая облачность, температура 25-27 градусов, ночью 16-18 градусов», — рассказал синоптик. К концу недели может немного похолодать до плюс 20-25 градусов, спрогнозировал метеоролог.

По словам Вильфанда, такая погода близка к климатической норме или ниже нее всего на один градус. Однако тропические ливни, которые обрушились на столицу, являются нетипичным явлением и явным последствием изменением климата.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 4 августа, в Москве прошел максимум ливней. При этом за сутки может выпасть еще больше дождей — до двух третей месячной нормы осадков.

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