Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

В Подмосковье захотели платить студенткам за рождение детей

Власти Московской области захотели платить студенткам за рождение детей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы в Telegram.

Размер единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей, основанием для нее будет рождение ребенка.

Кроме того, в Мособлдуме планируют ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей студенткам средних учебных заведений, имеющих детей.

Всего в Подмосковье действует 18 региональных мер поддержки семей с детьми, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно о предложении ввести в российских клиниках должность советника по абортам, в обязанности которого будет входить общение с пациентками. Целью инициативы названо повышение демографических показателей.