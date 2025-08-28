Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:45, 28 августа 2025Экономика

Убытки российских угольных компаний взлетели

Росстат сообщил о росте убытков угольных компаний за первое полугодие в 26 раз
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Joey Harris / Unsplash

По итогам первого полугодия сальдированный убыток российских угольных компаний взлетел в 26 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 185,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

Эта сумма складывается из прибыли компаний в размере 58 миллиардов рублей (минус 35 процентов) и убытков в размере 243,2 миллиарда (плюс 2,6 раза). Доля прибыльных компаний в отрасли упала до 34 процентов, а убыточных — выросла до 66 процентов.

По состоянию на май убытки отрасли оценивались в 128,6 миллиарда рублей, что сравнимо с убытками за весь 2024 год. В июле замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин не исключил, что к концу года сальдированный убыток угольщиков достигнет 300-350 миллиардов рублей.

Основными причинами негативной динамики он назвал ситуацию на внешних рынках, то есть слабый спрос и низкие цены, а также слишком крепкий рубль и высокие ставки по кредитам.

Материалы по теме:
«Так продолжаться не могло» 35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
«Так продолжаться не могло»35 лет назад СССР потрясли забастовки шахтеров. Как тысячи рабочих изменили историю страны?
11 июля 2024
Уголь как драйвер экономики. Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
Уголь как драйвер экономики.Путин поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. Что поможет шахтерам?
19 декабря 2024

На этой неделе губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что в главном угольном регионе России остановлены навсегда или законсервированы 17 угольных шахт и разрезов. Работников тех из них, что закрылись, власти обещают перераспределить по другим компаниям.

Для борьбы с кризисом правительство разработало программу поддержки угледобывающих компаний, объем которой предварительно оценивался в 63 миллиарда рублей. Меры предусматривают отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период до 30 ноября этого года. На тот же период продлеваются сроки уплаты отдельных страховых взносов и предоставляется отсрочка по уплате задолженности.

Также по индивидуальным решениям отдельные представители отрасли получают помощь в виде субсидий, реструктуризации текущих задолженностей и отсрочек по кредитам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    Бородина развеяла популярный миф о Нью-Йорке

    В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

    Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

    В Баку произошел взрыв

    На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

    Стало известно об удерживании ВСУ мобилизованных в ямах неделями

    Медведева оштрафовали за скандал на US Open

    Российский бизнес попросил власти компенсировать траты на защиту от БПЛА

    Стала известна судьба дрейфовавшего неделю на бочке в Охотском море россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости