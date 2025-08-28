Главного редактора российской газеты обвинили в педофилии

Главреда газеты «Тюменская губерния» Суразакова арестовали за педофилию

В Тюменской области суд арестовал главного редактора газеты «Тюменская губерния» Сергея Суразакова по обвинению в педофилии. Об этом пишет ТАСС.

Журналист будет в следственном изоляторе до 30 сентября. Суразаков обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Дело возбудили по статье 132 УК РФ.

Супруга Суразакова заявила 72.RU, что ее муж не согласен с обвинениями. Его родные также не верят в его виновность.

Сергей Суразаков стал главредом газеты «Тюменская губерния» в 2013 году. Он также баллотировался в городскую думу от партии «Справедливая Россия», но не смог получить необходимое количества голосов. В 2017 году журналист стал секретарем в общественном совете при УМВД России по городу. В 2023 году мужчина вошел в состав общественной палаты.

