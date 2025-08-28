Путешествия
Голуби испортили отдых туристам в элитном российском санатории за сотни тысяч рублей

Shot: Голуби будили отдыхающих в элитном санатории в Анапе и испортили им отдых
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Голуби, которые будили отдыхающих по утрам в элитном санатории в Анапе за сотни тысяч рублей, испортили им отдых. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Россиянка Кристина рассказала журналистам, что она поехала в отпуск в санаторий «Надежда» вместе с мужем, двумя детьми и матерью. Семья забронировала жилье заранее и заплатила за отдых 350 тысяч рублей. При заселении гости подписали документ, в котором говорилось, что при досрочном отъезде деньги не возмещаются.

По словам Кристины, выспаться в санатории у них не получилось — в нише над потолком была большая дыра, где поселилось около 20 голубей. Птицы постоянно хлопали крыльями и будили гостей громкими звуками. Туристы обратились к администрации санатория и попросили заделать дыру, но им ответили отказом. Переселить семью тоже не смогли, так как номеров такого типа было всего два, а второй был уже занят.

Мастер пришел заделывать нишу лишь в последний день отдыха, когда Кристина пригрозила администрации Роспотребнадзором. Однако вскоре сетку пришлось снять, так как в гнезде остались птенцы.

Ранее туристка сняла на видео, как какаду в ее отсутствие разгромили номер в отеле в Австралии и оставили в нем экскременты. Кроме того, женщина пожаловалась, что птицы украли ее бикини.

