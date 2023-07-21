Птицы «обосрали весь номер» туристки в ее отсутствие и украли бикини

Какаду в Австралии разгромили номер туристки, оставили в нем экскременты и попали на видео

Туристка сняла на видео, как какаду в ее отсутствие разгромили номер и оставили в нем экскременты. Кадры с последствиями визита незваных гостей, которые едва не попались на месте, она опубликовала в TikTok, на них обратило внимание издание Yahoo News.

В источнике говорится, что путешественница из Мельбурна отдыхала в отеле Reef View на популярном острове Уитсанди в Австралии. «В отеле нам сказали: "Не оставляйте двери открытыми, потому что какаду прилетят и обосрут все". И угадайте, что мы сделали? Мы оставили чертовы двери открытыми», — пожаловалась туристка.

На размещенных в сети кадрах видно, что по номеру отеля разбросаны вещи и еда, а белые простыни испачканы экскрементами птиц. Кроме того, австралийка заметила, что птицы украли ее бикини, которое она обнаружила несколько часов спустя на крыше автостоянки отеля.

Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров. Пользователи сети в комментариях поделились похожим опытом. «Мы оставили дверь приоткрытой, пока спали, а проснулись оттого, что птица вылетела в нее с нашими ключами», — рассказал один из подписчиков туристки.

Ранее британский турист заснял на видео ящерицу, которую обнаружил в туалете своего гостиничного номера в Таиланде.