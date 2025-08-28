Лукашенко высказался о своем авторитарном стиле правления

Лукашенко: Управлять не по-диктаторски не получается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не хотелось бы управлять авторитарно. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски (...) Но пока не получается», — передает канал слова белорусского лидера, не уточняя, в каком контексте они были сказаны.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские крестьяне справились с посевной кампанией и хорошо работали во многих регионах республики. Он отдельно отметил, что работникам удалось завершить посевы до начала сентября.