13:48, 28 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко высказался о своем авторитарном стиле правления

Лукашенко: Управлять не по-диктаторски не получается
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не хотелось бы управлять авторитарно. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски (...) Но пока не получается», — передает канал слова белорусского лидера, не уточняя, в каком контексте они были сказаны.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские крестьяне справились с посевной кампанией и хорошо работали во многих регионах республики. Он отдельно отметил, что работникам удалось завершить посевы до начала сентября.

