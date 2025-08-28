На Украине раскрыли личность попавшего под санкции Венгрии командира ВСУ

Под санкции Венгрии, введенные после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому нефтепроводу «Дружба», мог попасть командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди с позывным Мадьяр. Личность командира раскрыло в Telegram издание «Страна.ua».
«СМИ предполагают, что Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди», — говорится в публикации.
Ранее Бровди в социальных сетях несколько раз сообщал об атаках ВСУ по нефтепроводу. В последний раз командующий взял ответственность за удары по станции 21 августа. Это была четвертая с начала месяца атака на объект. Тогда в результате ударов поставки нефти в Венгрию и Словакию остановились.
Будапешт объявил о санкциях против командира ВСУ, причастного, по мнению венгерской стороны, к ударам по «Дружбе», 28 августа. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто не назвал, против кого именно были введены ограничения.