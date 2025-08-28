Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 28 августа 2025Мир

Венгрия запретила въезд ответственному за атаку на «Дружбу» командиру ВСУ

Сийярто: Венгрия запретила въезд в страну командиру ВСУ после атаки на «Дружбу»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны», — сказал министр.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает атаку на нефтепровод посягательством на суверенитет и это не останется без последствий.

22 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на «Дружбу», заявила, что власти западных стран выписали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию на преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости