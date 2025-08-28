Венгрия запретила въезд ответственному за атаку на «Дружбу» командиру ВСУ

Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны», — сказал министр.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает атаку на нефтепровод посягательством на суверенитет и это не останется без последствий.

22 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на «Дружбу», заявила, что власти западных стран выписали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию на преступления.