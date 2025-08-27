Захарова об ударе ВСУ по «Дружбе»: Запад выписал индульгенцию Зеленскому

Власти западных стран выписали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию на преступления. С таким заявлением в эфире радио «Спутник» выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — сказала дипломат.

22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.