Мир
10:17, 27 августа 2025Мир

Захарова рассказала о выписанной Западом индульгенции Зеленскому

Захарова об ударе ВСУ по «Дружбе»: Запад выписал индульгенцию Зеленскому
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Власти западных стран выписали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию на преступления. С таким заявлением в эфире радио «Спутник» выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — сказала дипломат.

22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

